Wetter in Luxemburg : Meteolux warnt vor starken Gewittern ab Dienstagabend

Ab 20 Uhr am Dienstagabend bis um 2 Uhr in der Nacht drohen in ganz Luxemburg «mäßige bis starke Gewitter mit Hagel, kräftigen Regenschauern und starken Böen bis zu 90 Stundenkilometer». Dies teilt der staatliche Wetterdienst um 19.48 Uhr mit und ruft Warnstufe Gelb (potenzielle Gefahr) aus.