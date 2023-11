Meteolux-Warnung: Windböen mit mehr als 80 Stundenkilometern möglich

Ab Dienstagnachmittag und am Abend ist in Luxemburg mit Regen, teilweise Schauern und kräftigen Windböen zwischen 65 und 80 Stundenkilometer zu rechnen. Lokal können die 80 Kilometer pro Stunde auch überschritten werden, warnt Meteolux in der aktualisierten Vorhersage. Der Wetterdienst setzt Luxemburg deshalb bis 22 Uhr auf die gelbe Gefahrenstufe.

Nachts nimmt der Regen wieder ab und der Himmel ist wechselnd bewölkt. Die Temperaturen steigen von acht Grad Celsius am Morgen auf 13 Grad am Nachmittag. Am Mittwoch bleibt es windig mit leichtem Schauerrisiko. Ab und an kann sich sogar mal die Sonne zeigen.