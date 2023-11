Meteolux-Warnung: Windböen von bis zu 75 Stundenkilometern möglich

Während es am Dienstagmorgen noch trocken bleibt bei mäßigem Wind, ist ab dem Nachmittag und am Abend mit moderatem bis kräftigem und teilweise gewittrigem Regen zu rechnen. Dazu können starke Windböen einer Stärke von bis zu 75 Stundenkilometern auftreten, so Meteolux.

Nachts nimmt der Regen wieder ab und der Himmel ist wechselnd bewölkt. Die Temperaturen steigen von acht Grad Celsius am Morgen auf 13 Grad am Nachmittag. Am Mittwoch bleibt es windig mit leichtem Schauerrisiko. Ab und an kann sich sogar mal die Sonne zeigen.