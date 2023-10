Meteorschauer : Am Sonntag musst Du in den Nachthimmel schauen

Wenn Du am Sonntag in den Nachthimmel schaust, kannst Du sehr wahrscheinlich viele Sternschnuppen bestaunen, sollte es nicht allzu neblig sein. Derzeit sind die Draconiden zu sehen, die vom Schweif des Kometen 21P/Giacobini-Zinner stammen. Wenn diese in die Erdatmosphäre eindringen, entstehen die spektakulären Leuchtspuren am Himmel. Mit zehn Kilometern pro Sekunde sind die Sternschnuppen relativ langsam und lassen sich daher auch leichter fotografieren.