Südafrika : Methanol in Blut von 21 toten Jugendlichen in Südafrika nachgewiesen

Nach dem Tod von 21 Jugendlichen in einer Bar in Südafrika hat eine toxikologische Untersuchung den Verdacht auf die giftige Chemikalie Methanol als möglichen Auslöser gelenkt.

Die Behörden haben erste Ermittlungsergebnisse vorgestellt und laut den toxikologischen Untersuchungen hätten alle Opfer Methanol im Blut aufgewiesen. -/AP/dpa

Nach dem Tod von 21 Jugendlichen in einer Bar in Südafrika hat eine toxikologische Untersuchung den Verdacht auf die giftige Chemikalie Methanol als möglichen Auslöser gelenkt. Der Stoff aus der Gruppe der Alkohole wurde bei allen Leichen im Blut nachgewiesen. Weitere Ermittlungen sollen erbringen, ob die Mengen todesursächlich gewesen sein könnten, wie Litha Matiwane, stellvertretender Direktor für Klinikdienste in der Provinz Ost-Kap, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in East London sagte.

Die Jugendlichen hatten in dem Lokal in der Küstenstadt Medienberichten zufolge das Ende ihrer Prüfungen gefeiert. Dort starben sie am 26. Juni. Die Behörden warteten noch auf die abschließenden Ergebnisse eines Labors in Kapstadt, sagte Matiwane.

Methanol ist eine toxische Form von Alkohol, die industriell etwa als Lösungsmittel, Pestizid oder Brennstoffquelle genutzt wird. Wie die Jugendlichen das Methanol aufgenommen haben, war zunächst nicht bekannt. Alkoholvergiftungen und das Einatmen von Kohlenmonoxid als mögliche Todesursachen waren ausgeschlossen worden, wenngleich Spuren von beidem bei den 21 Leichen entdeckt worden seien, sagte Matiwane.

Viele der Jugendlichen wurden bereits tot in der Bar gefunden, andere starben, nachdem sie in nahe gelegene Gesundheitseinrichtungen gebracht wurden. Von den Abschlussergebnissen der toxikologischen Untersuchung hängt ab, ob jemand wegen der 21 Todesfälle strafrechtlich verfolgt wird, wie der nationale Polizeiminister Bheki Cele erklärte. Der Eigentümer der Bar und einige seiner Mitarbeiter waren festgenommen worden. Sie befinden sich gegen Kaution auf freiem Fuß. Ihnen wird unter anderem der Verkauf von Alkohol an Minderjährige vorgeworfen.