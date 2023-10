300 Stundenkilometer: Hurrikan Otis trifft auf Küste Mexikos

Hurrikan Otis trifft in Mexiko auf Land.

Der auf das Touristenzentrum Acapulco in Mexiko zusteuernde Hurrikan Otis ist zu einem «potenziell katastrophalen» Hurrikan der Kategorie fünf heraufgestuft worden. «Dort, wo das Zentrum des Wirbelsturms auf die Küste trifft, sind katastrophale Schäden wahrscheinlich», warnte das Nationale Hurrikanzentrum der USA (NHC) am Dienstag (Ortszeit). Otis befinde sich derzeit rund 88 Kilometer von Acapulco entfernt über dem Meer und erreiche Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Stundenkilometern, erklärte das NHC weiter. MeteoNews spricht sogar von Geschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometern.

Otis am 24. Oktober 2023 – mit einer Geschwindigkeit von 260 km/h. «MeteoNews» spricht sogar von 300 km/h.

Schulen geschlossen

In Acapulco im Bundesstaat Guerrero wurden indes Vorkehrungen getroffen. Soldaten waren an der Strandpromenade stationiert, Schulen wurden auf Anordnung der lokalen Regierung geschlossen und Notunterkünfte vorbereitet.

In Guerrero und Teilen des benachbarten Bundesstaates Oaxaca wurden Niederschläge von bis zu 51 Zentimetern erwartet, warnte das NHC. Diese könnten zu Sturzfluten und Überschwemmungen in den Städten und zu Schlammlawinen in höher gelegenen Regionen führen.