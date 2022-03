La Catrina (21) : Mexikos brutalste Killerin bei Schießerei getötet

Sie posierte gern mit Waffen, führte ein Leben im Luxus – die 21-jährige María Guadalupe López Esquivel war die Chefin eines blutrünstigen Killerkommandos.

Die Behörden veröffentlichten am Montag Videoaufnahmen der Schießerei. Dabei ist zu sehen, wie La Catrina schwer verletzt gegen eine Wand lehnt. Sie war von der Polizei am Hals getroffen worden. Wenig später starb sie im Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzungen.