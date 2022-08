Klimawandel : Mexikos Präsident will kein Bier mehr aus Dürregebieten im Norden des Landes

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat die Brauereien im Norden des Landes wegen der dortigen Trockenheit aufgerufen, die Produktion zu verlagern. Die Regierung werde die Unternehmen unterstützen, falls sie die Produktion in den Südosten des Landes verlegten, sagte López Obrador am Montag vor Journalisten. «Es wird keine Erlaubnis mehr für Regionen geben, in denen es kein Wasser gibt.»