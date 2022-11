Frankreich : «Mia verwandelte sich in eine Ratte und ich begann, sie mit meinen Füßen zu zertreten»

Ein 26-jähriger Mann hatte im vergangenen September in Melun den weiblichen Chihuahua seiner Freundin mit seinen Hausschuhen tot getreten. Er behauptet, der Hund sei «nicht in seinem normalen Zustand» gewesen.

Ein 26-jähriger Mann wurde am Montag in Melun (bei Paris) zu zwölf Monaten Gefängnis verurteilt, von denen neun während zwei Jahren auf Bewährung ausgesetzt werden. Darüber hinaus muss er sich einer psychiatrischen Behandlung unterziehen und den Opfern Entschädigung leisten.

Jason* wird nie wieder ein Tier besitzen dürfen, sein eigenes Haustier wurde beschlagnahmt. «Ich bereue zutiefst, was ich getan habe, aber an diesem Tag war ich nicht in meinem normalen Zustand (...) Ich habe etwas getan, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es tun würde, ich, der nie eine Katze oder einen Fuchs auf der Straße überfahren hat», sagte der junge Mann vor Gericht.

Jason stand vor Gericht, weil er Mia, die Hündin seiner Lebensgefährtin, getötet hatte, berichtet «Le Parisien». Die Tat geht auf den 23. September zurück. An diesem Tag war der Franzose allein in der Wohnung, die er mit seiner Lebensgefährtin Mallaury bewohnte. Aus einem Grund, der ungeklärt bleibt, ging der junge Mann mit grober Gewalt auf den 3,2 Kilogramm schweren Chihuahua los und drückte ihm den Schädel mit seinen Füßen ein. Als die Besitzerin des Hundes nach Hause kam, bot sich ihr ein schreckliches Bild: Überall war Blut.

Vor Gericht stellte Jason nach, wie er die kleine Hündin getötet hatte. Er trat sie mit seinen Hausschuhen zu Tode. «Ich war in einer Parallelwelt. Mia stand vor mir und bellte. Sie hat mich erschreckt. Ich hörte Stimmen. Mia verwandelte sich in eine Ratte und ich begann, sie mit meinen Füßen zu zertreten», erklärte er. Mallaury erzählte, dass ihr Partner sich in letzter Zeit verändert habe und manchmal eifersüchtig auf ihre Beziehung zu Mia gewesen sei. «Sie war wie mein Baby», sagte sie. Sieben Verbände hatten sich als Nebenkläger an der Seite der jungen Frau beteiligt.