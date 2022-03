NBA : Miami Heat gewinnen Spitzenspiel gegen Chicago Bulls

Der vierte Sieg für die Heat in Serie war zugleich die zweite Niederlage nacheinander für die Bulls. Zach LaVine war mit 22 Punkten bester Werfer der Partie, konnte die Pleite seiner Bulls aber nicht verhindern.

Die Miami Heat haben mit einem deutlichen Sieg im NBA-Topspiel ihre Ambitionen in dieser Saison untermauert. Gegen den Tabellenzweiten Chicago Bulls holte der Spitzenreiter der Eastern Conference am Montagabend einen 112:99-Heimsieg und vergrößerte den Vorsprung. Der vierte Sieg für die Heat in Serie war zugleich die zweite Niederlage nacheinander für die Bulls. Zach LaVine war mit 22 Punkten bester Werfer der Partie, konnte die Pleite seiner Bulls aber nicht verhindern.