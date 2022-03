NBA Playoffs : Miami holt dritten Sieg - Oklahoma gleicht aus

Das Starensemble der Miami Heat ist in der NBA nur noch einen Sieg vom Einzug ins Finale der Eastern Conference entfernt.

Der Basketball-Meister von 2006 gewann am Montag (Ortszeit) Spiel vier bei den Boston Celtics mit 98:90 nach Verlängerung und kann das Weiterkommen damit am Mittwoch in eigener Halle perfekt machen.