Doktor Sex: «Mich belastet die Frage, ob ich Kinder haben will!»

Mein Freund und ich führen seit knapp fünf Jahren eine glückliche Beziehung. Wie ein normales Paar, haben wir manchmal auch Streit, welcher aber völlig harmlos ist. Was mich am meisten belastet, ist das Thema Kinder.



Während er sich total sicher ist, dass er auf keinen Fall Nachwuchs möchte, bin ich eher hin- und hergerissen und letztlich weiß ich schlicht nicht, was ich will. Ich muss mich aber entscheiden und dies belastet mich sehr, denn ich spüre, dass dies Konsequenzen haben wird, die uns als Paar herausfordern werden.



Ich schiebe die Auseinandersetzung vor mich hin, gerade auch, da wir eine so glückliche Beziehung führen. Mich stresst der Gedanke, dass wir, abhängig davon, wie ich mich entscheide, vielleicht keine gemeinsame Zukunft haben werden. Was soll ich tun?