Jazzsänger : Michael Bublé wird mit Hollywood-Stern geehrt

Sänger Michael Bublé bekommt einen Stern auf dem «Walk of Fame». Damit wird der insgesamt 2650. Stern verliehen.

Der Jazzsänger Michael Bublé (43, «Home») kommt zu Hollywood-Ehren. Am 16. November soll der Kanadier auf dem berühmten «Walk of Fame» eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllen. Zu der Zeremonie sind als Gastredner der Musikproduzent und Songwriter David Foster sowie Elvis-Witwe Priscilla Presley eingeladen, wie die Verleiher der Auszeichnungen am Donnerstag (Ortszeit) mitteilten.