Ein Mann hat in der New Yorker U-Bahn Fahrgäste angeschrien, worauf ihn ein Mitfahrer in den Würgegriff nahm, bis sein Körper erschlaffte.

New York : Michael-Jackson-Imitator stirbt in U-Bahn im Würgegriff

Der 30-jährige Michael-Jackson-Imitator stirbt an Quetschungen seines Halses. Screenshot Facebook-Video von Juan Alberto Vazquez

Ein Mann, der in der New Yorker U-Bahn Fahrgäste anschrie, ist im Würgegriff eines Mitfahrers gestorben. Der 30-Jährige sei an der Quetschung seines Halses gestorben, teilte die Gerichtsmedizin in der US-Millionenmetropole am Mittwoch mit. Andere Fahrgäste hatten ihn überwältigt. Einer von ihnen nahm ihn in den Würgegriff, bis sein Körper erschlaffte, wie aus Angaben von Polizeivertretern und Videoaufnahmen von dem Vorfall hervorging.

Der Getötete war einigen New Yorkern als Michael-Jackson-Imitator bekannt, der regelmäßig in der Station am Times Square tanzte. Am Montagnachmittag sei er immer wieder schreiend durch die Bahn gelaufen, bis ihn mindestens drei Fahrgäste überwältigt hätten, darunter ein Marineinfanterist, der seinen Hals mit seinem Arm einklemmte, beschrieben Zeugen und Polizei.

Marineinfanterist freigelassen

Der freie Journalist Juan Alberto Vazquez veröffentlichte ein Video der Auseinandersetzung, das sich schnell im Internet verbreitete. Darin ist zu sehen, wie der Soldat neben dem 30-Jährigen liegt und ihn mehrere Minuten lang im Schwitzkasten hält. Während der zu Boden Gebrachte versucht, sich freizustrampeln, hält ein zweiter Passagier seine Arme fest, während ein dritter Mitfahrer seine Schulter niederdrückt. Warum sich die Gruppe zu diesem Handeln entschied, war zunächst unklar.Das dunkelhäutige Opfer wurde kurz nach dem Vorfall in einem Krankenhaus im Stadtteil Manhattan für tot erklärt.

Eine Gruppe von Demonstranten forderte am Mittwoch an der U-Bahn-Station, wo der Mann zu Tode kam, Verhaftungen. Der 24-jährige Marineinfanterist, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Weißen handelte, wurde zunächst festgenommen, dann aber freigelassen, ohne dass Vorwürfe erhoben wurden. Alberto Vazquez sagte der New York Post, der 30-Jährige habe aggressiv geschrien und sich über Hunger und Durst beschwert.