Biopic : Michael Jacksons Neffe wird zum «King of Pop»

Knapp 14 Jahre nach seinem Tod wird die Lebensgeschichte von Michael Jackson jetzt verfilmt. In die Rolle des «King of Pop» schlüpft sein Neffe.

Jaafar Jackson wird seinen Onkel im neuen Biopic verkörpern. Richard Shotwell / AP / picturedesk.com

Das Leben von Popsänger Michael Jackson wurde bereits in diversen Filmen aufgegriffen. Jetzt nimmt sich der US-Regisseur Antoine Fuqua (57), welcher unter anderem für Filme wie «Emancipation» oder die «The Equalizer»-Reihe bekannt ist, der bewegenden Geschichte des «King of Pop» an und arbeitet an einen Biopic über den komplizierten Künstler. Diese Art von Film hat in den letzten Jahren häufig an den Kinokassen funktioniert. So lockten Werke wie «Bohemian Rhapsody», «Rocketman» und zuletzt «Elvis» zahlreiche Zuseher vor die große Leinwand.

Viele Details zum Film sind noch nicht bekannt, aber eines steht bereits fest: Die Hauptrolle wird Jaafar Jackson übernehmen. Der 26-Jährige Neffe von Michael Jackson hat sich bisher eher als Sänger versucht. In seiner ersten Single «Got Me Singing» zeigt er außerdem seine Tanzkünste. Nun wird sich der Sohn von Musiker Jermaine Jackson (68) gleich im großen Stil auf der Kinoleiwand beweisen müssen. In seinem Ankündigungs-Posting auf Instagram betont Jaafar Jackson, dass er sich geehrt fühle die Geschichte seines Onkels erzählen zu dürfen.

Laut dem Studio Lionsgate soll der Film das ganze Leben des «King of Pop» einfangen. Ikonische Songs wie «Thriller» oder «Billie Jean» dürften wohl auch nicht fehlen, da sie den Sänger weltweit bekannt machten. Regisseur Fuqua dürfte die Musik auch gut in Szene setzen können, da er in den 1990 Jahren Musikvideos für beispielsweise Prince, Steve Wonder und Usher produzierte. Außerdem ist der britische Produzent Graham King an dem Projekt beteiligt. Er ist nicht zuletzt als Produzent von «Bohemian Rhapsody» bekannt. Die Dreharbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen.

