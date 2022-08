Während den Ferien : Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti beim Kauf eines Schwangerschaftstests gesichtet

Kristallblaues Wasser, bestes Wetter und die Liebsten um sich: Michelle Hunziker genießt seit rund einer Woche ihre Sommerferien an der Nordküste Sardiniens. An der Seite der Moderatorin sind nicht nur ihre Töchter, sondern auch ihr neuer Freund, der Arzt Giovanni Angiolini (41). Die entspannte Atmosphäre soll die 45-Jährige laut der italienischen Chi auch gleich für das erste Kennenlernen zwischen ihrem Partner und den Kids genutzt haben – als Zeichen dafür, wie ernst sie es mit der Beziehung meint.

Doch zu reden geben andere Szenen: Laut dem Peoplemagazin sei die Moderatorin mit ihrer Tochter Aurora Ramazzotti (25) in einer Apotheke gesichtet worden, wie sie einen Schwangerschaftstest kaufen! Auf Anfrage hätten sich die Frauen dazu aber nicht äußern wollen. Entsprechend bleibt unklar, ob und wer von ihnen in freudiger Erwartung sein könnte. Während die vielen Bikinibilder, die die beiden posten, noch keine Spekulationen zulassen, ist allerdings klar, dass beide auf Wolke sieben schweben.

So steht es um die Liebe bei Michelle und Aurora

Hunzikers älteste Tochter Aurora, aus der Ehe mit Schmusesänger Eros Ramazzotti (58), genießt ihr Liebesleben mit Freund Goffredo Cerza in vollen Zügen. Via Instagram lässt das Paar regelmäßig die Welt an seinem Glück teilhaben. Im Januar feierten die beiden bereits fünf Jahre Beziehung – und doch scheinen sie noch verliebt wie am ersten Tag. Dass um eine Schwangerschaft der 25-Jährigen spekuliert wird, ist nicht das erste Mal. Erst im Mai kamen Gerüchte auf, nachdem ein Foto, auf dem eine Freundin verdächtig ihre Hand auf Auroras Bauch legt, auf. Doch diese dementierte die Moderatorin auf Social Media gleich selbst.