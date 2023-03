Luxemburg : Micheville-Tunnel für zweieinhalb Monate geschlossen

ESCH/BELVAL – Der Tunnel an der französisch-luxemburgischen Grenze wird Ende Mai direkt an die A4 angebunden. Im Zuge dieser Arbeiten ist eine Sperrung ab dem 18. März erforderlich.

Im Rahmen der Bauarbeiten für die Liaison Micheville und den Anschluss des Micheville-Tunnels an die Autobahn A4 wird der Micheville-Tunnel von Samstag, den 18. März 2023 um 20 Uhr bis Montag, den 29. Mai 2023 um 23 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Das teilte die Straßenbauverwaltung (Administration des Ponts et chaussées) am Freitag mit.