Medienbericht : Mick Jagger braucht eine neue Herzklappe

Wegen einer «medizinischen Behandlung» des Frontmanns mussten die Rolling Stones eine Tournee verschieben. Offenbar muss sich Mick Jagger einer Herzoperation unterziehen.

Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger muss sich Medienberichten zufolge einer Herzoperation unterziehen. Das Magazin «Rolling Stone» berichtete am Montag, bei dem 75-Jährigen müsse eine Herzklappe ersetzt werden. Laut der Website «Drudge Report» wird der Sänger am Freitag in New York operiert.