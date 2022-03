Mickie Krause bekommt Krebs-Diagnose im TV

Der Ballermann-Star ist bekannt für seine übertrieben gute Laune. Doch nun kam es zu einem Schock-Moment im Fernsehen.

Bei Mickie Krause wurde ein Tumor in der Blase entdeckt.

Vor kurzem drehte er gemeinsam mit «VOX» die Sendung «Showtime of my life». Darin setzen sich Promis gegen Krebs ein und rufen die Zuschauer zur Krebsvorsorge auf. Mickie wollte mit gutem Beispiel vorangehen und ließ sich von einem Kamerateam beim Besuch beim Urologen begleiten. Dort kam es dann völlig überraschend zu einer Schock-Diagnose, wie er «Bild» erzählt: «Leider wurde ein Tumor in meiner Blase entdeckt.»