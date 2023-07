CoD: Microsoft und Sony gehen Deal ein – «Call of Duty» bleibt auf der Playstation

Microsoft übernimmt den «Call of Duty»-Entwickler Activision

Playstation wollte lange keinen «Call of Duty»-Deal eingehen

Einen ähnlichen Deal wollte Microsoft mit Sony eingehen, jedoch nur für drei Jahre. Playstation-Chef Jim Ryan bezeichnete dieses Angebot als «in vielerlei Hinsicht unzureichend». Microsoft bot Sony schließlich einen Zehn-Jahres-Vertrag für «Call of Duty» auf der Playstation an. Doch auch diesen wollte das Unternehmen nicht unterzeichnen. Nach langem Hin und Her ist jetzt doch ein Vertrag zustande gekommen.

Noch nicht klar, wie lange «Call of Duty» auf der Playstation bleibt

«Call of Duty» gehört zu den beliebtesten Shootern auf der Playstation

Mit über 425 Millionen verkauften Einheiten gehört «Call of Duty» zu den erfolgreichsten Game-Franchisen von Activision. Während des Gerichtsprozesses zeigten von Sony eingereichte Unterlagen, dass «Call of Duty» für Sony jährlich Einnahmen zwischen 14 und 16 Milliarden US-Dollar einbringt. In den USA spielen rund eine Million Playstation-Besitzer offenbar einzig und allein «Call of Duty».