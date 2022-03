Das Surface 2 kommt : Microsofts zweiter Versuch gegen Apple und Co.

Die Redmonder laden nach New York, um das Surface 2 vorzustellen. Nach dem Milliarden-Verlustgeschäft der ersten Version muss das neue Tablet ein Volltreffer werden.

Microsoft hat bereits erste Einladungen für den kommenden Event in New York verschickt. Sowohl das Surface Pro als auch das Surface RT erhalten einen Nachfolger. (Bild: tabletzona.es)

Nachdem Microsoft im Juli 900 Millionen Dollar Abschreibung auf die Windows-RT-Tablets vermeldete, muss das Surface 2 ein Erfolg werden. Am 23. September werden den Medien in New York die Nachfolger des Surface Pro und des Surface RT präsentiert. Der US-Techblog The Verge will erfahren haben, dass eine Mini-Version vorerst nicht gezeigt wird. Das teurere Pro-Modell soll dagegen mit dem neuen Intel-Haswell-Prozessor ausgestattet werden und 8 GB RAM an Bord haben. Vom neuen energieeffizienteren Prozessor verspricht man sich zwei Stunden längere Betriebszeit. Etwas, das bei den bisher mickrigen drei bis vier Stunden dringend nötig ist.