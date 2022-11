Washington : Midterms starten – das musst du über die US-Zwischenwahlen wissen

Die US-Zwischenwahlen haben diesmal besonderes Gewicht. Für Präsident Biden entscheidet sich, wie viel er in den nächsten zwei Jahren politisch erreichen kann. Sein Vorgänger Trump kündet «große Neuigkeiten» an.

Am heutigen Dienstag stehen in den USA die Zwischenwahlen an.

In der Mitte der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden stehen in den USA die folgenreichen Zwischenwahlen an. Bei den Midterms wird über die Mehrheitsverhältnisse in beiden Kongresskammern – dem Senat und dem Repräsentantenhaus – sowie über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter entschieden. Warum sind die Wahlen am Dienstag so wichtig – für Biden, für Trump, für die USA und darüber hinaus?