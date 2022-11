US-Zwischenwahlen: Die Wahllokale für die «Midterms» öffnen

Am Tag der Kongresswahlen in den Vereinigten Staaten hat der US-Klimabeauftragte John Kerry versichert, dass Präsident Joe Biden unabhängig vom Wahlausgang an seiner Klimapolitik festhalten werden. Selbst wenn seine Demokraten ihre Mehrheit in den beiden Kongresskammern verlieren sollten, sei Biden «entschlossener denn je», seinen Klimaschutz-Kurs fortzusetzen, sagte Kerry am Dienstag bei der UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich.