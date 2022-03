Last-Minute-Schnäppchen : Mieses Wetter - Kunden stürmen die Reisebüros

LUXEMBURG – Das schlechte Wetter freut die heimischen Reisebüros: Zahlreiche Luxemburger flüchten Last Minute ins Warme. Manchen kann es nicht schnell genug gehen.

Zahlreiche Luxemburger sind in diesem Sommer noch auf den letzten Drücker ins Warme geflogen. Ein Grund dafür ist auch das miese Wetter im Großherzogtum. thinkstock.com

Lieber in die Sonne als im Regen sitzen: Das bisher recht dürftige Sommerwetter mit Dauerregen und Unwettern hat bei vielen Luxemburgern das Fernweh geweckt. In den vergangenen Wochen verzeichneten die heimischen Reisebüros einen regelrechten Ansturm – viele Kunden wollten auf den letzten Drücker in den warmen Süden fliegen. «Wir können uns wahrlich nicht beklagen», heißt es bei den führenden heimischen Reisebüros Sales-Lentz und Emile Weber auf Nachfrage von L‘essentiel. Durch das miese Sommerwetter konnten die Veranstalter die maue Buchungsstatistik aus dem Frühjahr wieder deutlich aufpolieren.

«Wir haben Anfang Juli eine bemerkenswerte Buchungswelle erlebt», berichtet Martine Cellerani, Marketingchefin bei Sales-Lentz. «Frei nach dem Motto: ‚Huch, jetzt sind die Ferien fast da und wir haben noch nicht gebucht‘ sind viele Kunden zu uns gekommen, um noch eine Reise zu buchen.» Auch bei Emile Weber gab es zahlreiche kurzfristige Reiseanfragen: «Die letzten zwei bis drei Wochen hat das Telefon häufiger als sonst geklingelt. Wir führen das schon auch auf das Wetter zurück. Auch jetzt erreichen uns noch viele Anfragen», erklärt Marketingleiterin Christiane Wagner.

Bei der «Last-Minute-Flucht» in den Urlaub kann es manchen gar nicht schnell genug gehen: Einige buchen nur ein bis zwei Tage im Voraus, die meisten Urlaubs-Restposten werden aber in der Regel ein bis zwei Wochen im Voraus gekauft, sagt Wagner. «Trotzdem tendieren immer noch mehr Luxemburger zu First als zu Last Minute, weil viele schon im Januar ihren Jahresurlaub festlegen müssen», ergänzt Cellerani. Ein Nachteil von Last-Minute-Reisen ist allerdings, dass man bei Anreisedatum, Aufenthaltsdauer und Reiseziel mehr Flexibilität zeigen muss.

Bulgarien und Griechenland im Kommen

Die beliebtesten Reiseziele der Luxemburger sind auch in diesem Jahr Spanien, Italien und Frankreich. Einen deutlichen Aufschwung verzeichneten die Reiseveranstalter allerdings bei den Destinationen Griechenland, Bulgarien und Türkei. Letzteres ist vor allem für Familien attraktiv, da viele Hotels in Anatolien ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und Rundumverpflegung bieten. Im Kommen sind auch Skandinavien (Kopenhagen, Stockholm) sowie Mittelmeerkreuzfahrten. Bei den Städtereisen bilden Barcelona, Madrid und Rom die Top Drei.

Wer es etwas exotischer will, fand diesen Sommer vor allem für Mexiko und die Dominikanische Republik relativ günstige Angebote. «Aber auch Mauritius und die Malediven waren gut gebucht», heißt es bei Emile Weber. «Das Gros macht immer noch den Strandurlaub, viele Kunden sind aber sehr wohl auch für Exotik und Abenteuer zu haben. Sie buchen diese Reisen aber bevorzugt in den Wintermonaten. Unsere Reisereihe Indien etwa hat sich sehr gut verkauft und die neuen Reisen nach Kuba und Brasilien für Anfang 2015 finden auch Anklang», sagt Cellerani.

Beide Reisebüros verzeichnen zudem ein markantes Wachstum bei den Busreisen. «Letztes Jahr war die Buchungslage schon sehr gut, dieses Jahr konnten wir noch einmal zulegen. Wir merken, dass wir auch immer mehr junge Familien von unserem Komplettpacket überzeugen können. Das Image der Busreisen wandelt sich, weil immer mehr Komfort und individuelle Planung geboten wird», sagt die Marketingchefin von Emile Weber. Bei Sales-Lentz ist der Bus nach dem Flugzeug bereits das zweitbeliebteste Transportmittel.

Immer noch viele Schnäppchen

Wer jetzt noch kurzfristig ins Warme fliegen will, kann immer noch gute Schnäppchen machen, versichern die beiden Reiseexpertinnen. Jeden Tag trudeln neue Sonderangebote ein. Bei den Super-Last-Minute-Urlaubsangeboten sind auch viele Kurztrips von drei bis vier Tagen dabei. Und wie sieht die Buchungslage für den Herbst aus? «Wir sind gut gestartet. Die klassischen Ziele sind nach wie vor die Kanaren, Türkei, Tunesien und Marokko sowie die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch Fernreisen nach Asien, in die Karibik oder in die USA verkaufen sich im Herbst gut», sagt Cellerani. Die Suche nach Sonne und Exotik geht also nach der Rentrée nahtlos weiter – denn die nächste Schlechtwetterfront kommt bestimmt.