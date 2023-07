Luxemburg: Mieten steigen ungebremst – Kaufpreise im Sinkflug

Vom Anstieg der Mietpreise sind alle Regionen des Landes betroffen.

Die Mietpreise sind im zweiten Quartal 2023 explodiert, während der Markt für Kaufimmobilien in Schwierigkeiten steckt, was zu einem Preisrückgang führt. Bei den Mieten betrifft der Anstieg alle Regionen des Landes – und zwar Häuser wie auch Wohnungen. Dies geht aus den am Dienstagabend von atHome veröffentlichten Daten hervor, die sich auf die eigenen Immobilienanzeigen stützen.

Bei der Mietentwicklung gibt es große regionale Unterschiede. atHome.lu

Im nationalen Durchschnitt sind die Mieten im zweiten Quartal gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 11,5 Prozent gestiegen. Die Monatsmieten für Wohnungen kletterten um 11,2 Prozent, die für Häuser um 13,4 Prozent. Gleichwohl gibt es regionale Unterschiede: Im Osten des Landes schossen die Mieten für ein Haus um sage und schreibe 19,8 Prozent in die Höhe. Die Mietpreise für Wohnungen hingegen stiegen um 9,1 Prozent. Dies führt dazu, dass die Durchschnittsmiete dort auf 1781 Euro pro Monat steigt.

Kaufpreise im freien Fall

Im Westen, wo man durchschnittlich 1950 Euro pro Monat für Wohnraum ausgeben muss, bleibt der Anstieg der Wohnungsmieten mit einem Plus von 3,3 Prozent moderat, während die Häusermieten um 16,5 Prozent in die Höhe schnellten. In der Hauptstadtregion wohnt es sich mit Abstand am teuersten: Hier beläuft sich die durchschnittliche Monatsmiete auf 2179 Euro, was einem Anstieg um 13 Prozent bei Wohnungen und 11,6 Prozent bei Häusern entspricht.

Der Norden hingegen bietet mit Mieten von durchschnittlich 1388 Euro pro Monat weiterhin den erschwinglichsten – oder zumindest am wenigsten teuren – Wohnraum. Im Süden Luxemburgs müssen Mieter im statistischen Mittel 1618 Euro monatlich auf den Tisch legen, das sind 11 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal. Wenn die Entwicklung weiterhin so rasant verläuft, dürften sich die Wartelisten mit Mietinteressenten beim «Fonds du logement» nicht so bald leeren.

Auch bei den Kaufpreisen bleibt der Norden die preiswerteste Region. atHome.lu

Der Trend zu sinkenden Immobilienpreisen wiederum setzt sich fort. Im Landesdurchschnitt fielen die Preise um 7,5 Prozent. Im Einzelnen waren Wohnungen im zweiten Quartal 2023 um 7,1 Prozent günstiger als im gleichen Quartal des Vorjahres. Bei Häusern betrug der Rückgang gar 8,1 Prozent. Der Preisrutsch betrifft sowohl Neubauten als auch Bestandswohnungen und ist in allen Regionen stark ausgeprägt.