Bayern : Mieter beheizt Wohnung mit Holzkohlegrill – zwei Personen in Klinik

Um hohe Heizkosten zu umgehen, hatte sich ein Mann in Bayern einen Holzkohlegrill in die Wohnung gestellt. Das hätte für ihn und zwei seiner Angehörigen tödliche Folgen haben können.

Im bayrischen Mühldorf am Inn haben zwei Menschen eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten, weil der Wohnungsinhaber wegen der hohen Energiepreise einen Holzkohlegrill zum Heizen genutzt hat. Sie mussten in der Nacht zum Sonntag ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei in Oberbayern mitteilte. Bei beiden bestehe aber keine Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt nun gegen den Wohnungsinhaber wegen fahrlässiger Körperverletzung und warnte eindringlich «vor den lebensbedrohlichen Gefahren solchen Handelns».

Der 50-jährige Wohnungsbesitzer hatte um ein Uhr nachts den Notruf gewählt. Er gab an, dass er seine Ehefrau, die über Kopfschmerzen und Schwindelgefühle geklagt habe, bereits in ein Krankenhaus gebracht habe, wie die Polizei mitteilte. Sein Neffe liege jetzt bewusstlos in der Wohnung. Der 34-Jährige wurde nach Eintreffen der Rettungskräfte gleichfalls umgehend in ein Krankenhaus gebracht.