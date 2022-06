Im Saarland : Mieter ließen nach Auszug drei Königspythons zurück

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind Mitarbeiter der Stadt Homburg im Saarland diese Woche gerufen worden. Mieter hatten bei ihrem Auszug drei Königspythons in einem Terrarium zurückgelassen. Da der Vermieter keine Erfahrung mit Schlangen hatte und nicht wusste, was er mit ihnen tun sollte, habe er sich an die Stadt gewandt, teilte eine Sprecherin am Donnerstag in Homburg mit.