Luxemburg: Vermieter sollen ihren Mietern gegenüber mehr Transparenz walten lassen

Besonders hoch ist der Preis für Neubauwohnungen in Luxemburg.

70 Prozent der Mieten, die von Wohnungseigentümern festgelegt wurden, seien korrekt und kohärent, sagt Wohnungsbau-Minister Henri Kox (Déi Gréng). Das lässt jedoch 30 Prozent übrig, die, bezogen auf die betreffende Wohnung und die Marktsituation, als ungerechtfertigt gelten können. Es wird also, wie erwartet, eine Reform des Mietrechts geben, um einen besseren Mieterschutz zu erreichen und gleichzeitig den Eigentümern die Übersicht über ihre Güter zu garantieren.

Ab Inkrafttreten der Gesetzesänderung in nächster Zeit muss mit jedem neuen Mietvertrag ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen werden, in dem erwähnt wird, dass die Miete den neuen Kriterien der gesetzlichen Höchstgrenze entspricht. Um es zusammenzufassen: Die maximale Jahresmiete darf nicht mehr als 3,5% des investierten Kapitals betragen, das seinerseits neu bewertet und abgezinst wird. Bisher war man von fünf Prozent des Kapitals ausgegangen. Diese Beträge müssen im Mietvertrag angegeben werden. «Um den Mietern die nötige Transparenz zu gewähren, um sich zu schützen», erklärt Henri Kox, der «realitätsnähere Obergrenzen» will.