Klage eingereicht : Mieter will 40 Prozent weniger zahlen

LUXEMBURG-STADT – Ein Mieter will vor Gericht erreichen, dass sein Vermieter die Miete um 40 Prozent senkt. Der Vorwurf: Der Vermieter verdient mit der Wohnung mehr als erlaubt.

Derzeit beträgt die Warmmiete des Klägers 1700 Euro pro Monat, davon 200 Euro für Nebenkosten. Ist seine Klage erfolgreich, müsste er nur noch eine Warmmiete von 1100 Euro entrichten. Die Wohnung hat 90 Quadratmeter, nach Recherchen des Mieters habe sein Vermieter für die Wohnung zwischen 600.000 und 1.000.000 Franc (umgerechnet etwa 15.000 bis 25.000 Euro) bezahlt. Das war allerdings im Jahr 1957. Nach Berechnungen des Mieters dürfte seine Kaltmiete also höchstens zwischen 500 und 700 Euro liegen.

Keine Beweise für Recherche

Die Anwältin des Vermieters widerspricht der Darstellung des Mieters in dem Bericht. Nach ihrer Ansicht sei der Mieter zum einen die Beweise für seine Recherche schuldig geblieben und vergesse außerdem, dass der Vermieter in die Wohnung auch investiert habe. So habe er Wohnungseigentümer beispielsweise neue Fenster eingebaut.