Immobilienwahnsinn: Mietpreise in Luxemburg explodieren – Hauskauf wird immer günstiger

Nur der Norden Luxemburgs bildet die einzige Ausnahme des Abwärtstrends: Dort sind Hauspreise um satte 10,2 Prozent gestiegen. Derzeit wohnt man in der Region also teurer als im Süden des Landes: Kostet eine Immobilie im Norden durchschnittlich 767.211 Euro, liegt der Preis im Süden bei 750.006 Euro. Im Osten des Landes liegt der Durchschnittspreis bei 908.802 Euro.

Mietpreis von über 2000 Euro im Westen und im Zentrum

Am stärksten gestiegen sind die Mietpreise für Häuser im Landeszentrum mit einem Plus von 15,1 Prozent und im Norden mit einem Plus von 19,7 Prozent. Mit durchschnittlich 1384 Euro im Monat sind Mieten im Norden jedoch immer noch günstiger als im Rest des Landes. Im Süden liegt der monatliche Durchschnittspreis bei stolzen 1564 Euro und im Osten sogar bei 1729 Euro. Wer im Westen des Landes mietet, muss noch tiefer in die Tasche greifen und mit einem durchschnittlichen Preis von 2005 Euro monatlich rechnen. Ungeschlagen bleibt jedoch das Landeszentrum mit durchschnittlich 2118 Euro im Monat. Das Portal verzeichnet schon seit Mitte 2022 einen starken Anstieg der Mietpreise.