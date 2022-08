Luxemburg : Mietzuschuss wird ab diesem Montag erhöht

Nachdem am 14. Juli ein entsprechendes Gesetz verabschiedet worden ist , tritt nun die Erhöhung des Mietzuschusses in Kraft. Angesichts der immer stärker steigenden Lebenshaltungskosten und der explodierenden Energiepreise hatte die Tripartite im März eine vorzeitige Anhebung des Mietzuschusses beschlossen.

In Zahlen heißt das, dass eine allein lebende Person, die maximal 3.126,83 Euro im Monat verdient, nun Anspruch auf einen Mietzuschuss in Höhe von 200 Euro hat. Eine Familie mit zwei Kindern, die ein Einkommen von maximal 6.405,55 Euro vorweisen kann, erhält nun einen Mietzuschuss von 360 Euro. Hat eine Familie mehr als zwei Kinder, beträgt die finanzielle Unterstützung 400 Euro im Monat. Je mehr Kinder in den Familien, je höher die Einkommensgrenze. Demnach können Familien mit sechs Kindern und einem Einkommen von 9.287,38 Euro oder weniger ebenfalls einen Mietzuschuss beantragen.