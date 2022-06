NGO : Migranten gehen bei Abschiebung aus Algerien und Libyen «durch die Hölle»

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat Algerien und Libyen eine «unmenschliche Behandlung» von Flüchtlingen aus Westafrika und deren Abschiebung in den Niger vorgeworfen. «Im Durchschnitt werden monatlich etwa 2000 Migranten aus Algerien und Libyen abgeschoben, darunter Schwerverletzte, Frauen, die vergewaltigt wurden, und Menschen mit schweren Traumata, die mitten in der Wüste an der algerisch-nigrischen Grenze ausgesetzt wurden», erklärte die Hilfsorganisation am Mittwoch.