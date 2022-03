OECD-Studie : Migranten kommen in Luxemburg gut an

LUXEMBURG - Luxemburg leistet in Sachen Integration gute Arbeit. Das fand die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung heraus.

Luxemburg ist in Sachen Integration zwar kein Spitzenland, bekommt aber in einer OECD-Studie gute Noten. Zu diesem Ergebnis kommen Europäischen Kommission und Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Demach ist es für Zuwanderer in Kanada, Neuseeland, Australien und Israel besonders leicht, «anzukommen». Relativ gute Integrationsergebnisse stellten die Forscher im Großherzogtum, Großbritannien, der Schweiz und den USA fest. Mit 43 Prozent hat Luxemburg unter den berücksichtigten Ländern in der Studie den höchsten Anteil an Ausländern im Land.