Österreich : Migranten werden in «Horrorkisten» transportiert

In einer Box an der Unterseite eines Lkw wurden Migranten aus der Türkei entdeckt. Viele waren unterkühlt und bewusstlos, als die österreichische Polizei sie kurz vor Wien fand.

Am 22. Januar 2022 entdeckte die Polizei Niederösterreich mehrere Migranten, die in einer Kiste unterhalb eines Lastwagens von Rumänien nach Österreich geschmuggelt wurden.

Nach einem Hinweis der deutschen Bundespolizei nahm das Landeskriminalamt Niederösterreich Ermittlungen gegen eine türkische Schlepperorganisation auf. Diese soll Migranten und Migrantinnen mit einem Lkw von Rumänien über Ungarn nach Österreich bringen. Vor einigen Tagen hielt die Polizei Niederösterreich einen Laster bei einer Kontrolle auf einer Autobahn kurz vor Wien an. In einer Palettenkiste, die unter dem Sattelaufleger angebracht wurde, entdeckten die Beamten insgesamt acht türkische Staatsbürger.

Im Laufe der Ermittlungen hatten die österreichischen Behörden mit der deutschen Bundespolizei zusammengearbeitet. Dabei hatten die Sicherheitskräfte das für die Schleppungen verwendete Fahrzeug beobachtet. Am frühen Morgen des 22. Januars schlug die Polizei bei der Autobahnraststätte Rannersdorf zu.

Schlepper war geständig

Mehrere Migranten wurden aus ihrer misslichen Lage befreit und befragt. Die Männer gaben übereinstimmend an, in Rumänien vom Fahrer des LKW in der Palettenbox untergebracht und nach Österreich transportiert worden zu sein. Die geschleppten Personen klagten über Atemnot, Unterkühlung und Bewusstlosigkeit und bezeichneten die beschriebene Palettenbox als «Horrorkiste».