Mikaela Testa: OnlyFans-Star nach Europa-Trip enttäuscht – von einem Land besonders

1 / 3 Der OnlyFans-Star Mikaela Testa reiste drei Monate durch Europa… Instagram/ Mikaelatesta … war allerdings nur teilweise begeistert. Instagram/ Mikaelatesta Besonders nervten die 23-Jährige die langen Distanzen, die man zu Fuß zurücklegen müsse. Instagram/ Mikaelatesta

Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland und auch Deutschland – die Tiktokerin Mikaela Testa (2,4 Millionen Follower) bereiste insgesamt drei Monate Europa – und teilte ihre Eindrücke dazu in den sozialen Medien. Aber statt einer Woge der Begeisterung löste der Trip bei der Australierin, die auch auf OnlyFans aktiv ist, eher Enttäuschung aus: «Europa ist wirklich nicht das, was es vorgibt zu sein.». Das erzählt sie auf Tiktok. «Influencer kommen zu diesen Orten und lassen es so aussehen, als wäre es dort so toll und schön, aber die Hälfte davon ist bearbeitet und mit Filtern überlagert, das ist nicht echt.»

Besonders schlecht kommt bei Testa Italien weg: «Man muss einfach den ganzen Tag laufen, um dorthin zu kommen, wo man hinwill», beschwert sich die 23-Jährige. «Wir sind seit drei Monaten hier. Zu diesem Zeitpunkt können wir es kaum erwarten, nach Hause zu gehen. Wir hassen es einfach. Wir sind negativ. Du kommst einfach an einen Punkt im Leben, an dem du anfängst, alles um dich herum zu hassen, und du brauchst nur noch etwas Stabiles wie dein eigenes Bett, den eigenen Fernseher und die eigenen Katzen.»

Im Airbnb wird sie als Schla**e beschimpft

Wer die Reiseerlebnisse von Testa auf Instagram oder Tiktok verfolgt hat, kann nur schwerlich verstehen, warum ihr Europa offenbar so wenig zusagt: Denn die 23-Jährige bereist wirklich die schönsten Flecken des Kontinents und residiert in den besten Hotels. Egal ob auf Capri, in Barcelona oder am Comer See : Sie hält sich nur an den besten Spots auf. Vor diesem Hintergrund scheinen die Beschwerden über lange Fußwege als Luxusprobleme.

Auch in der Schweiz war Testa unterwegs. Hier gastieren die Influencerin und ihre Freundin in einem süßen Berg-Chalet, wo genau, ist unklar. Allerdings blüht ihr dort schon wieder das nächste Negativ-Erlebnis: Laut der Influencerin habe die Airbnb-Gastgeberin sie und ihre Freundin als Schla**e bezeichnet – einfach so. Daraufhin verlassen die beiden umgehend das Haus. «Wir waren so schockiert, mich hat noch nie jemand so beleidigt. Hinzu kommen noch sprachliche Probleme: «Englisch ist hier wirklich nicht sehr verbreitet», beschwert sich Testa. Trotz dieser für sie eher enttäuschenden Erlebnisse ist die 23-Jährige dennoch begeistert von der Schweiz. Sie sei einer ihrer «Lieblingsorte auf der Welt.»

Viel Gegenwind in den sozialen Medien

Nicht ganz überraschend sind die Kommentare in den sozialen Medien – viele regen sich über Testas Anspruchshaltung auf und finden, sie wisse es viel zu wenig zu schätzen, so viel reisen zu können: «Es ist so schön dort. Versuch es wertzuschätzen, denn wenn du zurückblickst, merkst du erst, wie schön es war», ist noch einer der netteren Kommentare. Jemand anders schreibt: «Mädchen, du solltest dankbarer dafür sein, dass du machen kannst, was du machst. Die meisten würden dafür sterben, du zu sein». Und ein Dritter regt sich noch viel mehr auf: «Man verbringt das halbe Jahr in Europa und besitzt dann noch die Frechheit, es als überbewertet zu bezeichnen.»