Mike Johnson : So tickt die neue Nummer 3 der Macht in den USA

1 / 4 Nach dem Scheitern von Jim Jordan, Steve Scalise und Tom Emmer schaffte es Mike Johnson nun ins Amt des Speakers. IMAGO/ABACAPRESS Der Demokrat und Kandidat der Demokraten Hakeem Jeffries gratuliert Johnson zur Wahl. IMAGO/Sipa USA Jim Jordan, Wunschkandidat der Ultrarechten im Kongress, scheiterte bei der Wahl mehrmals. IMAGO/ABACAPRESS

Nach einem eines Rechtsstaates unwürdigen Wahlprozedere – die Kandidaten traten ebenso schnell an wie wieder ab – hat der US-Kongress wieder einen Vorsitzenden: Der wenig bekannte Abgeordnete Mike Johnson aus dem US-Südstaat Louisiana wurde am Mittwoch von der republikanischen Mehrheitsfraktion in der Kammer einstimmig in das Spitzenamt gewählt. Kurz darauf wurde der 51-Jährige vereidigt. Johnson hat nun nach Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris das drittmächtigste politische Amt in den USA inne.

«Das Haus des Volkes ist wieder im Geschäft», verkündete Johnson, als er den Hammer des sogenannten Speaker of the House ergriff. Der tiefreligiöse Abgeordnete aus Louisiana galt in der Partei zwar nicht als erste Wahl für das Spitzenamt, hatte allerdings einen wichtigen Unterstützer: Donald Trump. «Ich denke, er wird einen fantastischen Speaker abgeben», sagte der Ex-Präsident nach Johnsons Wahl.

Johnson war auch Anwalt von Trump

Doch wer ist der 51 Jahre alte Johnson aus Shreveport? Der Jurist und frühere Radiomoderator sitzt seit 2017 im Repräsentantenhaus. Der vierfache Vater ist evangelikaler Christ. Er gehört zur religiösen Rechten seiner Fraktion, ist Abtreibungsgegner und lehnt die gleichgeschlechtliche Ehe ab. Johnson zählt zu Trumps loyalen Anhängern: Er weigerte sich seinerzeit, Trumps Niederlage gegen Biden bei der Präsidentenwahl 2020 anzuerkennen, und unterstützte damals auf juristischem Weg Trumps Bemühungen, den Wahlausgang nachträglich ins Gegenteil umzukehren. Johnson war auch im Verteidigerteam bei Trumps Amtsenthebungsverfahren.

Johnson war bislang Teil der erweiterten Fraktionsführung der Republikaner, ist auf nationaler Bühne aber weitgehend unbekannt und hat im Repräsentantenhaus bislang nicht mal einen Ausschuss geleitet. Selbst Parteikollegen machten keinen Hehl daraus, dass Johnson für den Posten vergleichsweise wenig Erfahrung aufweist. «Er wird ein wenig lernen müssen», sagte der Republikaner Tom Cole der «Washington Post». Ein anderer, nicht namentlich genannter Parlamentarier wurde zitiert mit den Worten: «Seine Bilanz ist nicht überragend.»

Ukraine-Unterstützung auf Kippe?

Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland. In dem verabschiedeten Übergangshaushalt sind auf Druck von Teilen der republikanischen Fraktion keine weiteren Hilfen für das Land vorgesehen. Und das bisher vom Kongress genehmigte Geld für Kiew geht zur Neige, neue Mittel müssen deshalb dringend her. Ob die Ukraine bei einem Repräsentantenhaus unter Johnsons Führung mit baldigen Hilfen rechnen kann, ist unklar.



Das wiederum könnte bedeutsame Auswirkungen auf das Kriegsgeschehen haben. In seiner Antrittsrede erwähnte Johnson die Ukraine nicht, sondern sprach lediglich über den Konflikt in Israel. Als erste Amtshandlung ließ er über eine allgemeine Resolution zur Unterstützung Israels abstimmen.

Hardliner haben bei Republikanern das Sagen

Radikale Abgeordnete, darunter die acht Parlamentarier, die McCarthys Sturz initiiert hatten, feierten Johnsons Wahl – auch als Zeichen eines Erstarkens des rechten Flügels. Tatsächlich zeigt die Personalie, wie weit die republikanische Fraktion im Repräsentantenhaus nach rechts gerückt ist und welchen Einfluss Trump dort hat. Der Ex-Präsident konnte sich zwar nicht durchsetzen mit seinem Wunsch-Hardliner Jim Jordan, für den er sich starkgemacht hatte. Doch zeigte Trump eindrucksvoll seine Fähigkeit, Chaos zu stiften und den Wahlprozess zu lenken, durch Wortmeldungen in die eine oder andere Richtung.

Ob es dem wenig erfahrenen Johnson nun gelingen wird, das Chaos dauerhaft zu beenden und die weiter zersplitterte Fraktion bei kommenden Abstimmungen zusammenzuhalten, ist fraglich.

