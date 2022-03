Europa-League-Achtelfinale : Milan trifft auf Arsenal, BVB gegen Salzburg

Am Freitag wurden die Achtelfinals der Europa League ausgelost. Dabei klingt vor allem die Partie AC Mailand gegen den FC Arsenal verlockend.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund trifft im Achtelfinale der Europa League auf den österreichischen Club RB Salzburg. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Außerdem bekommt es der AC Mailand mit dem FC Arsenal zu tun. Der RB Leipzig trifft auf Zenit St. Petersburg.

Der BVB spielt zunächst zuhause gegen St. Petersburg. Die Russen hatten die 0:1-Niederlage bei Celtic Glasgow im Rückspiel am Donnerstagabend mit einem 3:0 wettgemacht. Der BVB empfängt die Salzburger im Hinspiel im Signal Iduna Park. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Der österreichische Meister hatte sich zuletzt gegen Real Sociedad San Sebastián durchgesetzt.