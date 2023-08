Unglück in Italien: Milchbauer von 25.000 Käselaiben erschlagen

Der 74-jährige Chiapparini war der Inhaber dieser Molkerei südlich von Bergamo in Norditalien.

Giacomo Chiapparini, Inhaber einer Molkerei in der Nähe von Bergamo in Norditalien, ist beim Einsturz der Lagerregale von rund 25.000 Käselaiben begraben worden und dabei ums Leben gekommen. Eine ganze Nacht lang versuchten die Rettungskräfte, den 74-Jährigen unter den Massen der jeweils 40 Kilogramm schweren Laibe des Hartkäses Grana Padano zu retten – nach einem zwölfstündigen Einsatz kam jedoch am Montagmorgen jede Hilfe zu spät, wie ein Sprecher der Feuerwehr Bergamo auf Anfrage bestätigte.