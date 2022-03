Bester internationaler Popstar : Miley bekommt einen Bambi

«Miley Cyrus ist der Popstar der Stunde, alle Aufmerksamkeit ist ihr sicher.» So lautet die Begründung dafür, dass Miley Cyrus den deutschen Medienpreis Bambi bekommen wird.

Popsängerin Miley Cyrus (20) wird in diesem Jahr mit dem Medienpreis Bambi geehrt. Sie erhalte die Auszeichnung in der Kategorie «Pop International» für ihre weltweiten Erfolge als Musikerin, wie der Veranstalter am Donnerstag bekanntgab.