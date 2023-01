Musikalische Rache: Miley Cyrus rechnet mit Ex-Mann Liam Hemsworth ab – sie ist nicht die Einzige

1 / 7 «Flowers» ist der erste veröffentlichte Song von Miley Cyrus’ neuem Album «Endless Summer Vacation», das am 10. März erscheint. Screenshot Youtube/ Miley Cyrus In dem Song singt Miley über ihre Unabhängigkeit als Frau und darüber, dass sie sich ihre Blumen selbst kaufen kann. Screenshot Youtube/ Miley Cyrus Der Clip dazu soll in dem Haus aufgenommen worden sein, in dem ihr Ex Liam Hemsworth sie mehrmals betrogen haben soll. Cyrus trägt in einer Szene einen Herrenanzug. Screenshot Youtube/ Miley Cyrus

Sie trägt einen Herrenanzug und tanzt im Haus, in dem er sie betrogen haben soll: Miley Cyrus’ neuer Song «Flowers» ist nicht nur ein Statement über Selbstliebe, sondern auch eine Abrechnung mit Ex-Mann Liam Hemsworth (33). Die US-Sängerin und der australische Schauspieler waren von Dezember 2018 bis Januar 2020 verheiratet. Davor führten sie seit 2009 eine turbulente On-Off-Beziehung.

Die Trennung war für die 30-Jährige ein Befreiungsschlag, wie aus dem Songtext deutlich hervorgeht: «Ich kann mir selbst Blumen kaufen, meinen Namen in den Sand schreiben, mit mir selber stundenlang sprechen, über Dinge, die du nicht verstehst. Ich kann mich selber zum Tanzen ausführen, ich kann meine eigene Hand halten, ich kann mich besser lieben, als du es kannst.»

Die Antwort auf Bruno Mars Song

Die Zeilen erinnern an den Hit «When I was your Man» von Bruno Mars (37) und scheinen auch eine direkte Antwort darauf zu sein. So sang Mars in dem 2012 veröffentlichten Song: «Ich war zu jung und dumm, zu realisieren, dass ich dir hätte Blumen kaufen und deine Hand halten sollen, ich hätte dir alle meine Stunden widmen und dich zum Tanzen ausführen sollen.» Das Lied soll für Cyrus und Hemsworth sehr bedeutsam gewesen und sogar an ihrer Hochzeit gespielt worden sein.

Besonders brisant: Der Dreh zum Video, das mittlerweile auf Tiktok viral geht, hat in dem Haus stattgefunden, in dem der Schauspieler angeblich 14 Mal fremdgegangen ist. Dazu tanzt die Musikerin in einem Herrenanzug wild durch die Räume – offenbar ist es derselbe Anzug, den Liam 2019 bei der Premiere des Marvel-Blockbusters «Avengers: Endgame» getragen hat. Veröffentlicht hat Cyrus den Track am 13. Januar – genau an Liams Geburtstag. Zusätzlich ist der Januar ein bedeutungsvoller Monat für das einstige Paar. Schließlich wurde genau vor drei Jahren im Januar ihre Scheidung vollendet.

Miley Cyrus vor dem Haus, in dem ihr Ex-Mann sie betrogen haben soll. Youtube/Screenshot

Beyoncé, Taylor, Loredana – sie alle besingen ihren Kummer

Nicht nur Miley weiß, wie man mit Biss und musikalischem Flair gegen den oder die Ex austeilen kann. Auch Shakira (45) hat sich in ihrem neuen Song «BZRP Music Sessions #53» ein paar zynische Anspielungen auf ihren Ex-Freund Gerard Piqué (35) und dessen neue Freundin erlaubt. So singt sie beispielsweise: «Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht. Du hast eine Rolex gegen eine Casio eingetauscht.» Dass sich Herzschmerz am besten mit Musik verarbeiten lässt, haben unter anderem auch diese Promis bewiesen:

Beyoncé (41) hat nicht nur mehrere Songs, sondern gleich ein ganzes Album ihrem Ehemann Jay Z (53) gewidmet. Der Rapper soll sie mehrere Male betrogen haben, was Queen Bey in ihrem 2016 veröffentlichten Album «Lemonade» verarbeitet.

Taylor Swifts (33) größte Songs, bis zu ihrem 2022 erschienenen Meisterwerks «Midnights», handelten von Trennungsschmerz. Das bekannteste Beispiel ist «We are never ever getting back together», der von ihrem Ex, Schauspieler Jake Gyllenhaal (42), handelt, mit dem sie 2010 etwa drei Monate lang liiert war.

Justin Timberlake (41) brachte 2002 den Rachesong «Cry me a river» raus. Nicht nur im Text deutet vieles auf seine damals in die Brüche gegangene Beziehung mit Britney Spears an, sondern auch im Video. Die Frau, die im Clip die Rolle der Ex spielt, hat große Ähnlichkeit mit der 41-Jährigen.

Ed Sheeran (31) singt in «Don’t» über seine damalige Freundin Ellie Goulding (36), die ihn angeblich mit dem One-Direction-Musiker Niall Horan (29) betrogen haben soll. Goulding selbst dementiert die Fremdgeh-Gerüchte bis heute.

Loredana (27) brachte in dem im Jahr 2020 veröffentlichten Song «Nicht verdient» mit Capital Bra ihre Gefühle gegenüber ihrem Ex, Rapper Mozzik, zum Ausdruck. Im Herbst 2019 hatte sich das Paar, das eine gemeinsame Tochter hat, getrennt.

Mozzik (27) hatte für Loredana seinerseits auch ein paar Zeilen geschrieben. So rappt er auf Deutsch: «Du glaubst kein Wort, doch ich glaube an Karma, Also mach' kein Drama, du laberst und laberst». Der Track «Auf Wiedersehen» erschien ebenfalls 2020.