Myanmar : Militärjunta vollstreckt erste Todesurteile seit Jahrzehnten

Die in Myanmar regierende Militärjunta hat erstmals seit Jahrzehnten wieder Todesurteile vollstreckt. Vier Gefangene seien wegen ihrer Verantwortung für «brutale und unmenschliche Terrorakte» hingerichtet worden, berichtete die staatliche Zeitung «Global New Light of Myanmar» am Montag. Unter den Getöteten war demnach ein früherer Abgeordneter der Partei der entmachteten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi sowie ein weiterer bekannter Demokratie-Aktivist.