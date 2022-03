Gewalt in Ägypten : Militärrat klammert sich an die Macht

Der angekündigte «Marsch der Millionen» in Kairo beeindruckt die ägyptische Regierung wenig. Zwar will der Militärrat die Macht an eine zivile Führung übergeben - allerdings erst im Sommer.

Der regierende Militärrat in Ägypten hat den Zeitpunkt der Machtübergabe an eine zivile Regierung Berichten zufolge auf den 1. Juli kommenden Jahres vorgezogenen. Das hätten die Generäle bei einem fünfstündigen Krisengespräch am Dienstag erklärt, sagten die Politiker Abu al alla Madi und Mohammed Selim el Awa, die an den Gesprächen beteiligt waren. Außerdem habe der Militärrat das Rücktrittsgesuch von Ministerpräsident Essam Scharaf akzeptiert.

Der Chef des Obersten Militärrats, Marschall Hussein Tantawi, wollte sich im Fernsehen an das Volk wenden. Wie das staatliche Fernsehen am Dienstag ankündigte, wird Tantawi «in Kürze» eine Erklärung abgeben.

Wahlen nächste Woche geplant

Der Militärrat führte Gespräche mit mehreren politischen Gruppierungen, nachdem die Regierung infolge der von Gewalt überschatteten Proteste gegen die Militärführung am Montag ihren Rücktritt erklärt hatte.

Der Militärrat hatte nach dem Sturz von Staatschef Hosni Mubarak im Februar die Macht in Ägypten übernommen. Am kommenden Montag sind in dem Land Parlamentswahlen geplant.

Für Dienstagnachmittag um 16.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MEZ) hatten mehrere Organisationen zu einer Großdemonstration auf dem Tahrir-Platz in Kairo aufgerufen, um ein Ende der Militärregierung und die Bildung einer von der gesamten Nation unterstützten Regierung zu fordern.

Erneute Ausschreitungen in Kairo

In Kairo hat es vor dem angekündigten «Millionen-Marsch» der Gegner des Militärrats erneut Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Nach Angaben von Medizinern wurden dabei am Dienstag mindestens 20 Menschen verletzt.

Einige seien mit Gummigeschossen im Gesicht getroffen worden. Den Angaben zufolge wurde in der Nähe des Tahrir-Platzes ein Sanitätsposten eingerichtet, um Demonstranten zu behandeln.

Muslimbrüder nicht dabei

Rund 38 Oppositionsgruppen haben zu dem Massenprotest am Dienstagnachmittag aufgerufen. Zahlreiche Demonstranten waren bereits am Morgen auf dem Tahrir-Platz, sie hatten dort übernachtet. Die Aktivisten wollen den regierenden Militärrat zwingen, die Verantwortung an eine zivile Regierung zu übergeben.

Die einflussreiche Muslimbruderschaft hat indes angekündigt, nicht an der Kundgebung teilzunehmen. Die Islamisten rechnen sich bei den am Montag beginnenden Parlamentswahlen gute Chancen aus.

Gewaltszenen vom Tahrir-Platz: