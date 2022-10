Reaktion auf Nordkoreas Test : Militärübung von USA und Südkorea missglückt, eine Rakete stürzt ab

Die Empörung war groß, als Nordkorea am Dienstag eine Rakete über Japan hinweg abgefeuert hat. Die USA und Südkorea haben nun selbst Raketen abgefeuert, doch nicht alles verlief nach Plan.

In Südkorea wurde der vierte nordkoreanische Raketentest innerhalb von einer Woche vom Fernsehen aus verfolgt. (4. Oktober 2022)

Washington und Seoul sind enge Verbündete. In Südkorea sind rund 28.500 US-Soldaten stationiert.

Bei einem Militärmanöver ist eine Rakete der südkoreanischen Armee nach einem Fehlstart zu Boden gestürzt. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den südkoreanischen Generalstab am Mittwoch berichtete, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Das Fachmedium NK News meldete unter Berufung auf das Militär, ein in der Rakete integrierter Sprengkopf sei nicht explodiert. Die Rakete wurde von einer Militärbasis nahe der südkoreanischen Ostküstenstadt Gangneung gestartet. Die Absturzursache war zunächst nicht bekannt.

In den sozialen Medien kursierten unbestätigte Videos, in denen ein riesiges Feuer in der Nähe der Basis zu sehen sein soll. Bei einigen Bewohnern von Gangneung war Panik ausgebrochen, da sie zunächst einen Angriff durch Nordkorea befürchteten. Etliche Südkoreaner auf den Online-Plattformen kritisierten, dass die großen Medien des Landes erst rund neun Stunden später über den Vorfall berichtet hätten.