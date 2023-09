Militante Gruppen: Bombenexplosion in Pakistan fordert mehr als 50 Todesopfer

Es sei zu der Tat gekommen, als sich Anhänger des Sufi-Islams vor einer Moschee in der Stadt Mastung in der Provinz Baluchistan versammelten. Arshad Butt/AP/dpa

Die Zahl der Toten nach einer Bombenexplosion im Südwesten Pakistans ist auf mindestens 52 gestiegen. 30 Leichen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, 22 in ein zweites, teilte ein Vertreter der Gesundheitsbehörde im Bezirk Mastung in der Provinz Baluchistan am Freitag mit.

Die Bombe war am Freitag in der Nähe einer Moschee explodiert. Zusätzlich zu den Toten gab es etliche Verletzte. Die Explosion ereignete sich während einer Kundgebung zum Anlass des Geburtstags des islamischen Propheten Mohammed, an der Hunderte Menschen teilnahmen, wie Regierungsvertreter Atta Ullah und die Polizei berichteten.

Muslime in aller Welt begehen den Geburtstag des Propheten mit öffentlichen Zusammenkünften. Der Festtag ist als Maulid an-Nabi bekannt. An ihm verteilen Muslime etwa kostenlose Mahlzeiten. Die Behörden in Pakistan hatten die Polizei vorab dazu aufgerufen, in Alarmbereitschaft zu sein, weil militante Gruppen Veranstaltungen angreifen könnten. Die Regierung hatte den Tag zu einem nationalen Feiertag erklärt.

Zu der Tat vom Freitag bekannte sich zunächst niemand. Die pakistanischen Taliban, die als Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) bekannt sind, distanzierten sich rasch. Zu früheren tödlichen Attacken in Baluchistan hatte sich die Terrorgruppe Islamischer Staat bekannt. Die Region, die an Afghanistan und den Iran grenzt, hat aber auch seit langem mit einem Aufstand der Baluchistan-Befreiungsarmee und anderer kleiner separatistischer Gruppen zu kämpfen, die die Unabhängigkeit von der Zentralregierung in Islamabad fordern.