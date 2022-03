Eiskalter Goalgetter : Militos Viererpack im Schneegestöber

Während halb Fußballitalien vergeblich gegen den Winter ankämpft, fühlt sich Diego Milito pudelwohl im Schnee. Der Inter-Stürmer erzielte gegen Palermo sämtliche Tore für sein Team.

Aufgrund von Schnee mussten am Mittwochabend drei Partien in der italienischen Serie A abgesagt werden. Im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion konnte dagegen gekickt werden, selbst wenn es während der Partie heftig weiterschneite. Trotz Minustemperaturen kamen die anwesenden Zuschauer auf ihre Kosten: Im San Siro fielen acht Tore.

Milito lief lange Zeit seiner einst brillanten Form hinterher. Der 32-Jährige schoss Inter 2010 zum Triple, verschwand danach aber immer mehr in der Versenkung. In der Saison 2010/11 gelangen dem Argentinier gerade einmal fünf Tore in 23 Einsätzen. Auch in der laufenden Saison lief es Milito nicht. Der Stürmer pendelte im Herbst zwischen Ersatzbank und Startelf und erzielte bis Mitte Dezember lediglich vier Treffer in 15 Pflichtspielen.