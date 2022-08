Luxemburg/Europäische Union: Milliarden Euro für den Brandschutz

Seit Wochen lodern die Flammen in vielen europäischen Wäldern. Die Einsatzkräfte werden an ihre Grenzen gebracht. Vor allem in Portugal, Frankreich, Spanien und Griechenland wurden bereits unzählige Hektar Land vernichtet. Aber auch Länder, die normalerweise nicht mit Waldbränden zu kämpfen haben, wie Großbritannien, sind betroffen. In Luxemburg wird die Lage genau im Auge behalten und vorsorglich wurden die Einsatzkräfte verstärkt. Jede Woche wird eine Bewertung der Risiken und der bereitzustellenden Mittel vorgenommen.

In der Europäischen Union wurden im Jahr 2020 32,9 Milliarden Euro in den Brandschutz investiert, so Eurostat. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Anstieg von 6,4 Prozent. Demnach fließen im Schnitt 0,5 Prozent der Gesamtausgaben der Länder in den Brandschutz. Dänemark investiert dabei am wenigsten (0,1 Prozent). Rumänien dagegen investiert am meisten. Hier werden 0,8 Prozent der öffentlichen Ausgaben in die Feuerwehr investiert. In Luxemburg sind es immerhin 0,6 Prozent der Ausgaben, die für den Brandschutz aufgewendet werden.