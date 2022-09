USA: Milliardenerbin beim Joggen entführt – Polizei durchsucht Müllcontainer

Ein unbekannter Mann soll sie in einen Geländewagen gestoßen haben. Privat

In Memphis im US-Bundesstaat Tennessee sucht die Polizei fieberhaft nach der Milliardenerbin Eliza Fletcher (34). Die zweifache Mutter ist am Freitag offenbar entführt worden. Seither fehlt von ihr jede Spur. Fletcher ist die Erbin eines Familienvermögens, das aus der Eisenwarenfirma Orgill hervorging, die ihr Großvater zu einer globalen Marke aufbaute. In einem Beitrag auf Twitter teilte die St. Mary's Episcopal School mit, dass die Entführte als Kindergärtnerin tätig sei.

Laut Polizeiangaben sei Fletcher um 4.20 Uhr morgens beim Joggen von einem Mann angesprochen worden. Die Ermittler vermuten, dass die 34-Jährige nach einem kurzen Kampf vom unbekannten Täter in seinen Geländewagen hineingestoßen worden war.

Müllcontainer werden durchsucht

Am Freitagabend durchsuchten Hilfssheriffs mehrere Stunden lang ein bewaldetes Gebiet im Overton Park, einer weitläufigen Grünfläche, die weniger als 2,5 Kilometer von dem Ort entfernt ist, an dem Fletcher entführt wurde. Am Samstagabend seien Polizeibeamte bei der Durchsuchung von Müllcontainern vor einem McDonald's-Restaurant in Memphis gesichtet worden, wie die «Daily Mail» berichtet.

Ein Anwohner um den besagten McDonald's sagte gegenüber KWAM: «Sie klopften an die Türen von Häusern mit Kameras, um herauszufinden, ob das Videomaterial Aufschlüsse zum Verschwinden der Frau liefern könnten. Sie sagten uns, wir sollten unsere Aufnahmen vom Freitag zwischen 4.30 Uhr und 6.30 Uhr durchsehen und ihnen alles Wertvolle über eine Telefonnummer schicken.»

Polizei meldet Festnahme

Fletchers Familie setzte am Freitagabend über Crimestoppers eine Belohnung von 50.000 Dollar für Informationen aus, die zur Verhaftung des Täters führen. «Wir hoffen auf Elizas sichere Rückkehr, und dass diese Belohnung der Polizei helfen wird, den Täter zu fassen», so die Familie in einer Erklärung. In einem veröffentlichen Video ist zu sehen, wie Fletchers Ehemann, Richard Fletcher III, um Fassung ringt.

«Das gesuchte Fahrzeug wurde gefunden und eine männliche Person, die darin sass, wurde festgenommen», teilte die Polizei von Memphis laut CNN auf Twitter mit. «Eliza Fletcher wurde jedoch nicht gefunden», heißt es weiter. Die Polizei gab nicht bekannt, ob die festgenommene Person an der Entführung beteiligt gewesen sei oder ob sie angeklagt werde.