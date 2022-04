Verteidiger schlief im Haus : Millionen-Beute – Einbrecher steigen bei Weltmeister-Verteidiger Mustafi ein

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Shkodran Mustafi wurde Opfer eines Einbruchs. Dabei erbeuteten die vermummten Diebe Luxus-Gegenstände im Wert von fast einer Million Euro.

Pool via REUTERS

In der vergangenen Saison war der 30-Jährige mit Schalke aus der Bundesliga abgestiegen.

Großer Schock für den ehemaligen deutschen Nationalspieler Shkodran Mustafi. Am vergangenen Sonntag wurde der Levante-Verteidiger Opfer eines Einbruchs. Laut der spanischen Zeitung «Levante» drangen drei vermummte Männer in das Haus des 30-Jährigen im Städtchen Bétera ein, während Mustafi in einem anderen Stockwerk des Gebäudes schlief. Sie sollen dabei Bargeld, Schmuck und Markentaschen im Wert von fast einer Million Euro erbeutet haben.