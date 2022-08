Chongqing, China: Millionen Menschen stehen bei 40 Grad Schlange für einen Corona-Test

Die chinesischen Behörden führen bei Millionen Menschen in der Stadt Chongqing Corona-Tests durch. Viele der Betroffenen stehen stundenlang in der Schlange – teilweise in der prallen Sonne. Twitter

Die südwestchinesische Metropole Chongqing leidet unter dem heißesten und trockensten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961. Die Temperaturen haben in den vergangenen Wochen vielerorts die Marke von 40 Grad immer wieder überschritten. Dennoch scheinen die Behörden mit den Menschen kein Mitleid zu haben: Seit Mittwoch sind rund 30 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner verpflichtet, einen neuen Covid-Test zu machen. Videos auf Social Media zeigen, wie Menschen stundenlang in kilometerlangen Schlangen stehen – teilweise in der prallen Sonne.

«Es herrschen 43 Grad, die Leute in Chongqing sind bereits am Limit», schrieb ein Einwohner auf der Plattform Weibo. «Millionen Menschen zu zwingen, Covid-Tests bei so hohen Temperaturen durchzuführen, ist nicht vernünftig», meinte der 42-jährige Zeng Meng gegenüber CNN.

In einem Tweet des chinesischen Nachrichtenportals Caixin Global heißt es, die Regierung habe die Farbe des QR-Codes in der Covid-App der Bewohnerinnen und Bewohner automatisch von Grün auf Orange geändert, nachdem in Chongqing etwa 100 neue Covid-Fälle entdeckt worden seien. Wer keinen grünen Gesundheitscode auf dem Handy vorweisen kann, darf in China auch nicht am öffentlichen Leben teilnehmen.

Tausende tote Hühner, weil Klimaanlagen abgestellt werden

Auf einigen Bildern, die die langen Schlangen zeigen, sind im Hintergrund Rauchschwaden von Waldbränden zu erkennen. Am Montag brachen rund um die Millionenstadt Chongqing mehrere Buschbrände aus, 1500 Menschen mussten evakuiert werden. Auch Flüge wurden gestrichen.

Millionen Menschen stehen Schlange für einen Corona-Test – im Hintergrund sind die Rauchwolken der Buschbrände zu sehen. Twitter

Die seit Wochen anhaltende Dürre- und Hitzewelle hat im Südwesten Chinas Stromknappheit ausgelöst. Um den Stromverbrauch von Klimaanlagen zu reduzieren, dürfen die meisten Einkaufszentren in Chongqing nur noch zwischen 16 und 21 Uhr öffnen.

Bereits vergangene Woche hatten die Behörden in der benachbarten Provinz Sichuan Unternehmen aufgefordert, ihren Strom zu rationieren. Noch mehr aber leidet die Landwirtschaft, wie ein Video auf Douyin, der chinesischen Version von Tiktok, zeigt. Die Besitzerin einer Hühnerfarm filmt Tausende tote Tiere, die auf dem Boden liegen, während sie unter Tränen erklärt: «Ich sehe ihnen beim Sterben zu.»

Eine Bäuerin weint, als sie ihre toten Hühner betrachtet. Douyin

Der Energieversorger habe bei den hohen Temperaturen der letzten Tage den Strom abgestellt, dadurch habe die Klimaanlage lange nicht funktioniert, sagt die verzweifelte Bäuerin.