Neues Ranking : Millionen-Verdienste – das sind die erfolgreichsten Onlyfans-Stars

Viel Geld für wenig Kleidung – ein Konzept, das für immer mehr Promis verlockend klingt. So sind bereits in diesem Jahr die ehemaligen Baywatch-Stars Carmen Electra (50) und Donna D'Errico (54), sowie Charlie Sheens Tochter Sami (18) Onlyfans beigetreten. Aber auch die englische TV-Persönlichkeit Katie Price (44) oder das brasilianische Model Key Alves (22) haben den Weg auf die Plattform gefunden. Sie alle träumen vom dicken Geschäft. Doch der Weg ganz nach oben ist noch weit. Ein neues Ranking von « Bonus Insider » hat – basierend auf den Abogebühren und der Followerzahl – errechnet, welche die erfolgreichsten Creators 2022 sind:

25 Millionen – Bhad Bhabie (19)

Danielle Bregoli, die unter dem Künstlernamen Bhad Bhabie bekannt ist, wurde 2016 durch einen Auftritt im US-Fernsehen bekannt. Verzweifelt suchte ihre Mutter in der Talkshow «Dr. Phil» Hilfe, weil ihre Tochter immer wieder Autos klaute, randalierte und sich prügelte. Die Polizei sei jede Woche zu Gast im Haus der Familie. 2017 etablierte sie sich schließlich als Rapperin. Doch vor allem kennt man sie durch Onlyfans, auf der sie gemäß Ranking allein in diesem Jahr 25 Millionen Dollar verdienen soll. Kürzlich veröffentlichte sie einen Screenshot, auf dem ihr Verdienst seit ihrem 18. Geburtstag zu sehen war: satte 49 Millionen Dollar.

21 Millionen – Mia Khalifa (29)

Mia Khalifa zählt noch immer zu den berühmtesten Pornostars der Welt – und das, obwohl sich die heute 29-Jährige im Jahr 2015 aus der Erotik-Branche zurückgezogen hat. Innerhalb kürzester Zeit schaffte es die Amerikanerin mit libanesischen Wurzeln dank ihren Sex-Filmen an die Spitze der Pornhub-Charts. Genauso schnell ging es auch auf Onlyfans, wo sie nun auf Platz zwei ist. Ihr Content auf der Plattform schenkt ordentlich ein: 21,27 Millionen Dollar soll sie am Ende des Jahres damit eingenommen haben.

21 Millionen – Blac Chyna (34)

18 Millionen – Trey Songz (37)

16 Millionen – KKVSH (24)

Die jamaikanische Influencerin KKVSH geizt nicht mit dem, was sie hat. Auf Instagram präsentiert sie ihren 8,2 Millionen Followerinnen und Followern regelmäßig ihren Po. Wer diesen allerdings ohne Leggings oder Höschen sehen will, muss zahlen. Dass ihre Community heiß darauf ist, erkannte sie früh. Sie ist schon seit einem Weilchen auf der Plattform unterwegs und kann sich so den fünften Platz im Ranking sichern. Am Ende des Jahres dürfte es auf ihrem Konto demnach 16 Millionen Dollar mehr haben.